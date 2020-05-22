Два человека получили ранения в ДТП под Улан-Удэ

Пожилой водитель «девятки» протаранил автомобиль такси





Утром 21 мая на автодороге «Иркутск – Чита» в районе поселка Сужа произошло ДТП. 61-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21093», ранее лишенный прав, врезался в «Ниссан Санни», за рулем которого был 36-летний мужчина.

В результате аварии оба водителя получили травмы различной степени тяжести. У сотрудников ГИБДД Бурятии есть подозрение, что дело не обошлось без алкоголя – анализы на его наличие возьмут в больнице у обоих участников ДТП.Фото: ГИБДД Бурятии