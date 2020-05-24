В Улан-Удэ вырубили целую улицу зеленых деревьев

Причина - ремонт теплосетей

Жители улицы Октябрьская в эти выходные увидели, как рабочие вырубили цветущие деревья и кустарники. Возмущенные горожане прислали в "Номер один" фото и видео с места происшествия.- Кому помешали эти деревья? Как говорится, не вы садили, не вам и вырубать, - пишет местный житель.Интересно, что "варварами" оказались ... городские службы.- К сожалению, масштабная реконструкция теплсетей потребует вырубки деревьев и кустарников, которые расположены в «охранной» зоне тепловых сетей, между двух автомобильных дорог от д.5 до д. 26 по ул. Октябрьская. После проведения реконструкции аллею планируется озеленить, - сообщает комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.В рамках реконструкции, которая продлится с 20 мая по 1 ноября, полностью заменят более 852 метров сетей на теплотрассе № 1. Средства на ремонт теплосетей по ул. Октябрьская в размере свыше 66 млн. рублей выделены из федерального, более 62 млн., и республиканского, свыше 3,9 млн., бюджетов в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».Интересно, что местных жителей на неопределенный срок лишили зелени, но и транспорта.- С 23 мая перекроют движение транспорта по ул. Октябрьская, от д. 5 до д. 26 и до д. 36а, сквозной проезд в сторону площади Славы будет закрыт, - добавили в комитете.