В Бурятии оператор похитила у «Почты России» более полумиллиона рублей

Женщина отделалась условным сроком и обязана возместить ущерб







Баунтовский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества в крупном размере).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, женщина, являясь оператором связи магазина «Эксперсс» отделения почтовой связи села Багдарин, с ноября 2017 года по июнь 2019 года похитила 590 тысяч рублей. Этим она причинила крупный материальный ущерб акционерному обществу «Почта России».Суд признал женщину виновной и приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно. Также осужденная обязана возместить причиненный ущерб. В качестве обеспечительных мер на имущество женщины наложен арест.Фото: «Номер один»