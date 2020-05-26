В Бурятии пропал пенсионер, страдающий потерей памяти

Пожилой мужчина ушел из дома 11 мая и не вернулся





В Бурятии полицейские разыскивают 72-летнего жителя поселка Северомуйск Владимира Седова. Днем 11 мая пенсионер ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: европейской внешности, на вид 70-75 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза голубые. Был одет: куртка темно-зеленого цвета, брюки темно-синие, рубашка синего цвета в клеточку, кроссовки черные.







Страдает потерей памяти.При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (950) 397-58-15, 8 (3012) 29-50-61, 8 (3012) 41-66-37 или 102 (112).Фото: «Номер один»