В Бурятии подростки заблудились в «СССР»

Спасателям удалось найти пропавших ребят





Вечером 30 мая спасателям Бурятии позвонила женщина, сообщившая, что ее племянник с другом потерялся в лесу при сборе дикоросов. Последний раз подросток выходил на связь в 18:00 30 мая, успев сообщить, что они с товарищем потерялись в местности «СССР» Заиграевского района. После этого его телефон отключился.

В 21:50 на поисково-спасательную операцию из Улан-Удэ выехали три сотрудника Бурятской республиканской поисково-спасательной службы с собакой. Через сорок минут они прибыли на место и приступили к поискам.Вместе с родственниками пропавших находился несовершеннолетний, знавший в каком направлении ушли товарищи. Мальчика в качестве проводника спасатели взяли с собой в машину и направились вглубь леса по проселочной дороге, куда не могли проехать автомобили других участников поиска. Однако, вскоре, транспорт спасателей также не смог двигаться по бездорожью. Тогда спасатель Егор Белявцев на квадроцикле направился обследовать лесные дороги.В одном тупике тропы спасатель увидел вагончик лесозаготовителей. В нем находились потерявшиеся подростки, решившие переждать ночь в строении. Ребят эвакуировали из леса и доставили в больницу поселка Онохой с подозрением на переохлаждение. После осмотра дежурным врачом подростков отпустили к родным, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: «Номер один»