В Улан-Удэ ребенок два дня не возвращался домой, боясь наказания

На напуганного мальчика обратили внимание продавцы магазина





В Улан-Удэ в одном из магазинов на улице Туполева сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшим на место сотрудникам группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии продавцы пояснили, что подросток второй раз за день приходит в магазин, смотрит на продукты, но ничего не покупает и выглядит растерянным.

При выяснении обстоятельств и установлении личности ребенка мальчик называл разные имена и был явно напуган. Старший группы задержания успокоил подростка, и он назвал адрес места проживания. Росгвардейцы доставили ребенка домой. В квартире взволнованный отец пояснил, что сын два дня назад ушел гулять на улицу и не вернулся. Родители сразу же подали заявление о пропаже в полицию, а также искали его своими силами – возле реки, на детских площадках, у друзей, в тех местах, где ребенок обычно играл.Как пояснил сам мальчик, он заигрался на улице и побоялся возвращаться домой позже назначенного времени. Мальчик ночевал в подъезде дома, в котором они жили раньше. При этом его семья характеризуется как благополучная, ребенок ранее не убегал из дома, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состоит.Родители поблагодарили правоохранителей за возвращение потерявшегося ребенка, сообщили в пресс-службе Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии