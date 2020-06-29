В Бурятии утонул не умеющий плавать подросток

Юноша не заходил глубоко в воду, но случайно провалился в промоину





Вечером 27 июня на берегу реки Иркут возле улуса Нуган Тункинского района утонул 15-летний подросток. По факту смерти юноши Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку.

По предварительным данным, 27 июня он вместе с друзьями направился к реке, протекающей возле их деревни, чтобы искупаться, но так как не умел плавать, бродил один в воде возле берега, пока остальные дети резвились вдали. Мальчик не заходил в воду глубоко, но внезапно шагнув в сторону, провалился в промоину. Его тут же подхватило течение и отнесло от берега. Подросток не смог выбраться на сушу, захлебнулся и утонул. Остальные дети бросились ему на выручку, извлекли из воды и пытались оказать помощь. Позже к месту происшествия подошли взрослые и вызвали скорую. Однако прибывшие врачи констатировали смерть мальчика.Фото: pixabay.com