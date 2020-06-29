В Улан-Удэ появилось видео с места взрыва на СТО

Ремонтный бокс сильно пострадал от огня





Следственный комитет Бурятии опубликовал видео с СТО в Улан-Удэ, где сегодня дням произошел взрыв и пожар . Как видно на кадрах, ремонтный бокс сильно пострадал от огня, а находившийся в нем внедорожник полностью выгорел.









Как уже сообщал «Номер один», по предварительным данным, водитель обратился на СТО для ремонта своего внедорожника. В ходе выполнения работ в помещении станции произошло воспламенение горючего в топливном баке автомобиля. От огня и взрывной волны пострадали четыре человека из числа работников и клиентов сервиса. В тушении огня было задействовано 17 пожарных и 5 единиц техники.Фото: скриншот видео