В Бурятии лесничий попался на взятке

За 30 тысяч рублей он отпустил пойманного «черного лесоруба»





В суд Хоринского района направлено уголовное дело в отношении участкового лесничего, обвиняемого в получении взятки.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в октябре 2019 года лесничий при патрулировании лесов обнаружил автомобиль, груженый древесиной. Документов на нее у водителя не оказалось. Однако вместо оформления нарушения лесничий потребовал от водителя взятку в размере 30 тысяч рублей.Мужчина отдал лесничему требуемую сумму, а после обратился в правоохранительные органы.Фото: «Номер один»