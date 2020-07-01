01.07.2020
В Бурятии лесничий попался на взятке

В Бурятии лесничий попался на взятке

За 30 тысяч рублей он отпустил пойманного «черного лесоруба»

В суд Хоринского района направлено уголовное дело в отношении участкового лесничего, обвиняемого в получении взятки.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в октябре 2019 года лесничий при патрулировании лесов обнаружил автомобиль, груженый древесиной. Документов на нее у водителя не оказалось. Однако вместо оформления нарушения лесничий потребовал от водителя взятку в размере 30 тысяч рублей.

Мужчина отдал лесничему требуемую сумму, а после обратился в правоохранительные органы.

Фото: «Номер один»

взятка лесники
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