В Улан-Удэ силовики разгромили крупную криминальную группировку

Она специализировалась на рэкете, проституции и азартных играх





Сотрудники Управления уголовного розыска МВД Бурятии пресекли деятельность организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося организацией занятия проституцией в Улан-Удэ. Кроме того, участники ОПС занимались вымогательством денег у других лиц, организовавших аналогичную деятельность, а также осуществляли организацию и проведение азартных игр.

Как сообщили в МВД Бурятии, противоправную деятельность организовали двое жителей Улан-Удэ в возрасте 38 и 48 лет с февраля 2019 года. Руководя организованной преступной группой и убедившись, что подобная противоправная деятельность приносит высокий доход, они с целью расширения «бизнеса» и извлечения большей прибыли создали на ее основе преступное сообщество для совершения тяжких и особо тяжких преступлений.«Преступная организация характеризовалась широкой криминальной специализацией, устойчивостью и распределением ролей. Объединенные в нее лица имели одинаковые цели и подчинялись организаторам. Те, в свою очередь, осуществляли общее руководство, аккумулирование и распределение денежных средств, добытых преступным путем, координацию противоправных действий», отметили в полиции.Одним из направлений работу ОПС стало оказание интим-услуг через несколько «фирм» под названием «Микс», «Ольга» и «Гламур». При этом руководители фирм лично вовлекали женщин в занятие проституцией, контролировали выход на работу проституток, соблюдение ими и «диспетчерами» установленных правил, распределяли получаемый доход и обеспечивали мобильность группы, привлекая водителей с личными автомашинами.Параллельно бандиты вымогали деньги у других лиц, занимавшихся аналогичной деятельностью в Улан-Удэ. Чтобы конкуренты легче расставились с деньгами, в ход шли угрозы и насилие. В итоге конкурирующие фирмы были обложены «данью» по установленным таксам.Для безопасности членов сообщества и разрешения конфликтов с клиентами и конкурентами один из соучастников совместно с организатором сообщества обеспечивал силовое прикрытие. Он же отвечал за сбор денег с руководителей более десяти «фирм», оказывающих интим-услуги.Еще одним направлением деятельности преступников стал игорный бизнес. За него отвечали организатор сообщества и его сожительница. На начальном этапе он подыскал нежилое помещение для проведения азартных игр, приобрел игровое оборудование, нанял совместно со спутницей персонал. Сожительница тем временем организовала предоставление сопутствующих услуг для клиентов игрового зала, в частности продажу прохладительных напитков и закусок.Всего по делу проходят 11 мужчин и женщин. Как отметили в МВД, они ранее не судимы, им от 29 до 48 лет. Четверо из них, в том числе, лидеры, имеют высшее образование.Фигурантам инкриминируют целый «букет» статей УК РФ: вымогательство, незаконная организация и проведение азартных игр, организация занятия проституцией, вовлечение в занятие проституцией, незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств.В настоящее время Следственный комитет Бурятии возбудил в отношении лидеров криминальной группировки уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ «Создание преступного сообщества», а в отношении ее членов - по ч. 2 ст. 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе». Все уголовные дела объединены в одно производство. Трое фигурантов заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Фото: МВД Бурятии