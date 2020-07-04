В Бурятии несостоявшийся путешественник наказал туроператора на 100 тысяч

Компания отказывалась возвращать деньги за неиспользованную путевку в Китай



Решением мирового судьи Октябрьского района г. Улан-Удэ частично удовлетворены исковые требования Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в интересах потребителя к ООО «Русь-Тур».



Поводом для обращения в суд явился отказ туроператора в добровольном порядке возвратить потребителю стоимость по договору о реализации туристского продукта (направление в Китай, о. Хайнань).



20 января 2020 года между ООО «Русь-Тур» и потребителем был заключен договор о реализации туристского продукта по направлению в Китай (о. Хайнань) с датой вылета 20 апреля. Потребитель оплатил часть стоимости туристической путевки в размере 50 000 рублей.



24 января Ростуризм проинформировал туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) о наличии угрозы безопасности в Китайской Народной Республике.



В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда их имуществу, турист (экскурсант) и (или) туроператор (турагент) вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения.



При расторжении до начала путешествия договора о реализации туристского продукта в связи с наступлением обстоятельств, указанных в настоящей статье, туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.



На основании изложенного, потребителем в адрес туроператора и турагента поданы заявления о расторжении договора о реализации туристского продукта и возврате денежных средств. Требования потребителя со стороны туроператора оставлены без удовлетворения. В связи с чем, потребитель обратился в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия для оказания помощи в судебной защите его нарушенных прав.



Обращаясь в суд, Роспотребнадзор потребовал взыскать с туроператора оплаченную стоимость по договору, неустойку за нарушение срока возврата денег, компенсацию причиненного морального вреда.



Суд, исследовав материалы дела, доводы Управления, потребителя и турагента, установил факт нарушения прав потребителя со стороны туроператора.





Решением суда в пользу потребителя присуждена денежная сумма в размере 102 000 руб., в том числе стоимость туристской услуги в размере 50 000 руб., неустойка в размере 15 000 руб., компенсация морального вреда в размере 3 000 руб., а также штраф за неудовлетворение в добровольном порядке законных требований потребителя в размере 34 000 руб.



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