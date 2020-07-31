В Улан-Удэ два малыша едва не погибли в ДТП по вине пьяной матери

Детей спасло автокресло





Вечером 30 июля в Улан-Удэ на ул. Бограда произошло ДТП. Женщина за рулем автомобиля «Тойота Алион» не справилась с управлением, вылетела с дороги и перевернулась. В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована.





Как сообщили в ГИБДД Бурятии, оба супруга были пьяны. Автомобиль получил значительные повреждения.









В момент происшествия в салоне машины также находился ее муж и двое детей двух и четырех лет. К счастью, малыши были в автокресле и отделались лишь ушибами. Мужчина также не получил травм. После осмотра медиками их отпустили домой.Фото и видео: ГИБДД Бурятии