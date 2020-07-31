В Бурятии нашли тело утонувшего рыбака

Погибшего мужчину искали пять дней
30 июля на озере Гусиное спасатели нашли рыбака, утонувшего несколько дней назад. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, его тело опознано и передано полицейским.
Напомним, 25 июля на озере Гусиное перевернулась лодка с тремя рыбаками. Мужчины были без спасательных жилетов. Одного из них спасли очевидцы. Второй оказался под лодкой и, когда она начала тонуть, ушел на дно вместе с ней. В ходе водолазных работ спасатели обнаружили затонувшую лодку и подняли тело погибшего. Обнаружить тело третьего рыбака сразу не удалось.
За несколько дней поисков спасатели обследовали почти двадцать квадратных километров озера.
Фото: «Номер один»
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