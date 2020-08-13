В Бурятии искавшие Ан-2 спасатели вытащили пенсионера из горной реки

Пожилой мужчина едва не утонул





Вчера в Тункинском районе Бурятии спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы обследовали территорию вдоль реки Кынгырги в поисках следов падения пропавшего самолёта Ан-2. В районе обеда к ним навстречу вышли три человека: дедушка, женщина и ребенок. Свою тургруппу они не зарегистрировали. Спасатели объяснили им правила нахождения на маршруте и разошлись с семьёй.

Спустя полчаса женщина нагнала спасателей и сообщила, что ее отец упал в реку. Прибыв на указанное место, спасатели обнаружили, что мужчина находится ниже по течению. Пенсионер был в сознании и зацепился руками за выпирающий из воды остров камней.Поисково-спасательный отряд вытащил 68-летнего мужчину из воды, доставил в поселок Аршан и передал медикам, сообщили в Республиканском агентства ГО и ЧС.Фото: pixabay.com