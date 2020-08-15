В Забайкалье задержан высокопоставленный сотрудник МЧС

Его подозревают в получении взятки в 100 тысяч рублей



Сегодня Следственное управление Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении начальника управления кадровой и воспитательной работы главного управления МЧС России по Забайкальскому краю. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере, совершённое с вымогательством взятки).



По данным следствия, подозреваемый использовал свои должностные полномочия для вымогательства взятки с сотрудника ГУ МЧС России по Забайкальскому краю за его назначение на вышестоящую должность.



В 2019 году подозреваемый предложил одному из сотрудников управления МЧС передать взятку за назначение на вышестоящую должность. В противном случае подозреваемый угрожал понизить сотрудника в должности. Сотрудник вынужден был согласиться и в декабре 2019 года передал подозреваемому взятку в размере 100 тысяч рублей.



Преступление выявлено сотрудниками ФСБ при участии сотрудников ГУСБ МЧС России.

Следователи задержали подозреваемого на 48 часов, в его служебном кабинете проведён обыск. Изъяты и изучаются документы, имеющие значение для следствия.



Расследование уголовного дела продолжается.



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