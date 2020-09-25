Жителю Улан-Удэ изуродовали лицо ножом

Чтобы смягчить наказание, адвокат заявил, что его подзащитный псих





Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу адвоката на приговор Октябрьского районного суда Улан-Удэ в отношении горожанина, признанного виновным в причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщили в пресс-службе суда, осужденный с применением ножа неизгладимо обезобразил лицо потерпевшего.

В жалобе защитник указал на непроведение по делу судебно-психиатрической экспертизы в отношении обвиняемого, хотя тот до вынесения приговора неоднократно обращался за психиатрической помощью. Кроме того, находясь на свободе, обвиняемый мог бы возместить причиненный потерпевшему ущерб в кратчайшие сроки, так как имеет место работы.Однако суд апелляционной инстанции посчитал, что сомнений во вменяемости осужденного не имеется, поскольку на учетах в РНД и РПНД он не состоит, а в ходе суда не высказывал жалоб относительно состояния своего здоровья. Факты обращения мужчины за консультациями к психологу и психотерапевту не являются безусловным основанием для появления сомнений в его вменяемости. В итоге жалоба адвоката была отклонена, приговор вступил в законную силу.Фото: pixabay.com