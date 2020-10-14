МВД Бурятии открестилось от браконьерского омуля

200 килограмм рыбы нашли в кустах близ села Фофоново Кабанского района





Республиканское МВД опровергло информацию, опубликованную в СМИ, о задержании группы сотрудников разных ведомств, якобы причастных к браконьерству.

На прошлой неделе в одной из районных газет была опубликована заметка, основанная на оперативной сводке местного отдела полиции. В ней сообщалось о громком задержании «браконьеров в погонах, которое случилось на берегу Селенги, в 800 метрах от села Фофоново».Далее редакция привела интересные данные: «3 октября в 2.50 были задержаны двое инспекторов Байкало-Селенгинского межрайонного отдела контроля, надзора рыбоохраны Л. и А., три сотрудника Улан-Удэнского линейного отдела МВД РФ на транспорте Ч., Ф. и Б., сотрудник СОБО по РБ, а также двое неработающих жителей Селенгинска К. и Е., которые при помощи сети кустарного производства отловили 342 штуки охраняемого эндемика, что составило почти 200 килограммов. Компания пояснила, что находилась на берегу по служебному заданию, а откуда взялась рыба – сами не поняли. С места происшествия составлена фототаблица, омуль изъят и сдан в ООО «Данак». В настоящее время ущерб устанавливается». Внизу источник информации – «По данным ОМВД России по Кабанскому району».Мы обратились в республиканское МВД с просьбой прокомментировать задержание. Однако в ведомстве нас успокоили: «Информация, появившаяся в СМИ о причастности к незаконной добыче водных биологических ресурсов должностных лиц, не соответствует действительности. Проводится проверка».В ответе значились те же фактические данные, что и в газете, только с противоположным вектором: «Ночью 3 октября полицейскими ОМВД России по Кабанскому району в ходе проведения мероприятий по выявлению лиц, занимающихся браконьерством, на берегу реки Селенга, в 800 метрах от села Фофоново, в зарослях кустарника обнаружен спрятанный омуль в количестве 342 особи. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы задокументировали факт обнаружения незаконно добытого омуля. Рыба передана на ответственное хранение. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправного деяния».Служба информации «Номер один»Фото: «Номер один»