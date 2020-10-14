В Бурятии парень и девушка исчезли без следа

Поиски молодых людей пока не дали результатов





В Бурятии в один день загадочно исчезли двое молодых людей. 24-летняя Валерия Ванкеева пропала в Улан-Удэ, а 18-летний Евгений Хейно – в Прибайкальском районе. Волонтеры прочесали все возможные места, где могли быть молодые люди, но никаких следов пропавших так и не нашли.

Валерия Ванкеева никогда не уходила из дома без предупреждения, тем более на столь длительный срок. В последний раз друзья и родные видели ее 5 октября, в тот день девушка была на дне рождения у подруги в кафе «Дадонг» на Бабушкина. Через некоторое время она отправилась пешком домой в сторону «Саян», однако в квартиру подниматься не стала и почему-то вызвала такси до кафе «Сплетни».





Тем временем родные Валерии сходят с ума от неизвестности и просят всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, откликнуться. Телефон для связи дала подруга Сарана 8-983-331-51-16.







- От Старого Татаурово, где он живет, до поселка Загорушка его шагом (он у нас 180 сантиметров ростом) минут 15 ходьбы. В Старом Татаурово (Мандрике) после 17 часов вечера его уже никто не видел. В рабочей одежде он бы никуда не пошел. Мы взяли распечатку его звонков – ни с кем не договаривался, - рассказывают родственники.







8 октября в Следственный комитет Бурятии обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении дочери. Отец рассказал, что его 24-летняя дочь пропала 5 октября – вышла из такси на улице Бабушкина в Улан-Удэ и отправилась в сторону Городского дворца детского (юношеского) творчества, после чего бесследно исчезла. Что произошло с девушкой, до сих пор не известно.Затем, судя по восстановленной хронологии того дня, Валерия доехала до Бабушкина, вышла из автомобиля и отправилась в сторону Дворца пионеров. По словам таксиста, девушка была чем-то расстроена и плакала. В этот вечер она не вернулась домой и перестала отвечать на звонки.- Обнаружены и изъяты записи с камеры наружного видеонаблюдения, расположенной на торговом центре, на которых запечатлен момент, как девушка вышла из такси и направилась в сторону детского учреждения, - сообщили в Следственном комитете.Сыщики составили предположительные маршруты движения Валерии, на протяжении которых будут изъяты и проанализированы все записи с камер и организованы дальнейшие поиски.Следственный комитет возбудил уголовное дело. Поиски Валерии вели волонтеры, но на сегодня они прекратили свою работу – родные, друзья и неравнодушные люди несколько раз прочесали местность, где пропала девушка, в радиусе двух километров, но безрезультатно.- Никаких следов Валерии мы не нашли, поиски прекратили, - сообщила ее подруга Сарана.Известно, что Валерия работала в Минздраве РБ, ее характеризуют как ответственного, серьезного сотрудника. На следующий день она вместе с мамой улетала в Москву, и после кафе должна была собирать вещи для поездки. Друзья говорят, что накануне исчезновения она поссорилась с родными и со своим молодым человеком, однако истинной причины ее исчезновения пока никто не знает.Следственный комитет также просит всех граждан, кто обладает любыми сведениями о местонахождении девушки, изображенной на фотографии, или обстоятельствах ее исчезновения, позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (924) 772-12-28 (дежурный Следственного управления) или 02 (102) (полиция).Еще одно загадочное исчезновение произошло также 5 октября в Прибайкальском районе. Там вечером из поселка Загорушка ушел и не вернулся 18-летний Евгений Хейно.Парень без предупреждения ранее никуда не уходил, странным является то, что он ушел из дома бабушки в чем был - в рабочей одежде.В тот день он был у бабушки, помогал по хозяйству. В какой-то момент ушел со двора, никому ничего не сказав. Причем ушел, как был одет - в рабочей черной куртке, домашнем трико и кроссовках. С собой взял только телефон, а остальные вещи, в том числе часы и ключи от дома, парень оставил в доме у бабушки в чистой куртке. Куда он пошел и зачем, пока неясно.Интернет в Загорушках плохо ловит, в соцсети можно зайти только ближе к дороге. Евгений иногда заходил на гору около деревни, чтобы посидеть в Интернете. Эту гору родные прочесали, как и весь возможный путь паренька, но его следов так и не нашли. На свою страницу в соцсетях последний раз Женя заходил около пяти вечера.- 6 октября я вернулась из города, - утирая слезы, рассказывает мама парня Яна Хейно. - Думала, что ушел в Старое Татаурово, ведь он может и дома, и у бабушки заночевать. Утром зашла к нему в спальню, сына нет. Уехала на работу, днем звоню мужу - Жени все еще нет. Звоню сыну, телефон недоступен.Вернувшись с работы, Яна сразу же подала заявление в полицию. По словам матери, куда бы сын ни уезжал, всегда был на связи. Даже если телефон ломался, он, зная телефон мамы, всегда звонил, предупреждал.Молодой человек учится в Байкальском колледже сервиса и туризма в Старом Татаурово. 5 октября его видели в последний раз на занятиях.- В дацане мне сказали, что сын жив, его нужно искать на востоке, но где? Я уже не знаю, во что верить. Честное слово, рада поверить всему, - шепчет мать.Друзья не прекращают поиски Жени, ребята создали волонтерскую группу, распечатали листовки и расклеивают в общественных местах.- Мы уже здесь все обошли, и в Старом Татаурово, и в Новом Татаурово, ездили и в Еловку, и в Ошурково, и в Сотниково - вдруг кто его видел. Заброшенные дома, лес - все облазили. Ни с кем дома он не ругался, никуда не собирался. Если бы хотел уйти, вещи бы собрал, - делится мама.Всех, кто владеет информацией о местонахождении Евгения Хейно, родные просят позвонить по телефону: 8 914 989 78 65 – мама Яна Хейно, либо 02 (020).Фото: «Номер один», СКР по Бурятии, из архива семьи Хейно