В Бурятии парень и девушка исчезли без следа

Поиски молодых людей пока не дали результатов
В Бурятии в один день загадочно исчезли двое молодых людей. 24-летняя Валерия Ванкеева пропала в Улан-Удэ, а 18-летний Евгений Хейно – в Прибайкальском районе. Волонтеры прочесали все возможные места, где могли быть молодые люди, но никаких следов пропавших так и не нашли.
Вышла из такси и пропала
8 октября в Следственный комитет Бурятии обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении дочери. Отец рассказал, что его 24-летняя дочь пропала 5 октября – вышла из такси на улице Бабушкина в Улан-Удэ и отправилась в сторону Городского дворца детского (юношеского) творчества, после чего бесследно исчезла. Что произошло с девушкой, до сих пор не известно.
Валерия Ванкеева никогда не уходила из дома без предупреждения, тем более на столь длительный срок. В последний раз друзья и родные видели ее 5 октября, в тот день девушка была на дне рождения у подруги в кафе «Дадонг» на Бабушкина. Через некоторое время она отправилась пешком домой в сторону «Саян», однако в квартиру подниматься не стала и почему-то вызвала такси до кафе «Сплетни».
Затем, судя по восстановленной хронологии того дня, Валерия доехала до Бабушкина, вышла из автомобиля и отправилась в сторону Дворца пионеров. По словам таксиста, девушка была чем-то расстроена и плакала. В этот вечер она не вернулась домой и перестала отвечать на звонки.
- Обнаружены и изъяты записи с камеры наружного видеонаблюдения, расположенной на торговом центре, на которых запечатлен момент, как девушка вышла из такси и направилась в сторону детского учреждения, - сообщили в Следственном комитете.
Сыщики составили предположительные маршруты движения Валерии, на протяжении которых будут изъяты и проанализированы все записи с камер и организованы дальнейшие поиски.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Поиски Валерии вели волонтеры, но на сегодня они прекратили свою работу – родные, друзья и неравнодушные люди несколько раз прочесали местность, где пропала девушка, в радиусе двух километров, но безрезультатно.
- Никаких следов Валерии мы не нашли, поиски прекратили, - сообщила ее подруга Сарана.
Известно, что Валерия работала в Минздраве РБ, ее характеризуют как ответственного, серьезного сотрудника. На следующий день она вместе с мамой улетала в Москву, и после кафе должна была собирать вещи для поездки. Друзья говорят, что накануне исчезновения она поссорилась с родными и со своим молодым человеком, однако истинной причины ее исчезновения пока никто не знает.
Тем временем родные Валерии сходят с ума от неизвестности и просят всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, откликнуться. Телефон для связи дала подруга Сарана 8-983-331-51-16.
Ушел в чем был
Еще одно загадочное исчезновение произошло также 5 октября в Прибайкальском районе. Там вечером из поселка Загорушка ушел и не вернулся 18-летний Евгений Хейно.
Парень без предупреждения ранее никуда не уходил, странным является то, что он ушел из дома бабушки в чем был - в рабочей одежде.
В тот день он был у бабушки, помогал по хозяйству. В какой-то момент ушел со двора, никому ничего не сказав. Причем ушел, как был одет - в рабочей черной куртке, домашнем трико и кроссовках. С собой взял только телефон, а остальные вещи, в том числе часы и ключи от дома, парень оставил в доме у бабушки в чистой куртке. Куда он пошел и зачем, пока неясно.
- От Старого Татаурово, где он живет, до поселка Загорушка его шагом (он у нас 180 сантиметров ростом) минут 15 ходьбы. В Старом Татаурово (Мандрике) после 17 часов вечера его уже никто не видел. В рабочей одежде он бы никуда не пошел. Мы взяли распечатку его звонков – ни с кем не договаривался, - рассказывают родственники.
Интернет в Загорушках плохо ловит, в соцсети можно зайти только ближе к дороге. Евгений иногда заходил на гору около деревни, чтобы посидеть в Интернете. Эту гору родные прочесали, как и весь возможный путь паренька, но его следов так и не нашли. На свою страницу в соцсетях последний раз Женя заходил около пяти вечера.
- 6 октября я вернулась из города, - утирая слезы, рассказывает мама парня Яна Хейно. - Думала, что ушел в Старое Татаурово, ведь он может и дома, и у бабушки заночевать. Утром зашла к нему в спальню, сына нет. Уехала на работу, днем звоню мужу - Жени все еще нет. Звоню сыну, телефон недоступен.
Вернувшись с работы, Яна сразу же подала заявление в полицию. По словам матери, куда бы сын ни уезжал, всегда был на связи. Даже если телефон ломался, он, зная телефон мамы, всегда звонил, предупреждал.
Молодой человек учится в Байкальском колледже сервиса и туризма в Старом Татаурово. 5 октября его видели в последний раз на занятиях.
- В дацане мне сказали, что сын жив, его нужно искать на востоке, но где? Я уже не знаю, во что верить. Честное слово, рада поверить всему, - шепчет мать.
Друзья не прекращают поиски Жени, ребята создали волонтерскую группу, распечатали листовки и расклеивают в общественных местах.
- Мы уже здесь все обошли, и в Старом Татаурово, и в Новом Татаурово, ездили и в Еловку, и в Ошурково, и в Сотниково - вдруг кто его видел. Заброшенные дома, лес - все облазили. Ни с кем дома он не ругался, никуда не собирался. Если бы хотел уйти, вещи бы собрал, - делится мама.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении Евгения Хейно, родные просят позвонить по телефону: 8 914 989 78 65 – мама Яна Хейно, либо 02 (020).
Фото: «Номер один», СКР по Бурятии, из архива семьи Хейно
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