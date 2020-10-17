В Улан-Удэ новорожденного младенца подкинули на платформу грузового поезда

Сейчас ребёнок находится в реанимации





16 октября, около 21 часа работник железнодорожной станции Улан-Удэ нашел сверток, который лежал на краю платформы грузового поезда. Когда сигналист заглянул внутрь пакета, то обнаружил новорожденного малыша.

- Железнодорожник незамедлительно отнес ребенка в медпункт станции, куда была оперативно вызвана бригада скорой помощи и сотрудники полиции. В настоящий момент ребенок передан медицинским службам. Расследованием обстоятельств происшествия занимаются правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Как сообщает Минздрав Бурятии, сейчас ребенок находится в реанимации. Младенец получил сильное переохлаждение. Как выяснилось, это девочка европейской внешности, родившаяся примерно на 36 неделе беременности. Малышка родилась недоношенной и буквально сразу после рождения ее оставили на улице.

Врачи борются за жизнь ребенка: девочку поместили в специальный инкубатор, который поддерживает заданную температуру и влажность окружающей среды, имитируя утробу матери. Питание внутривенное. Состояние маленькой пациентки медики оценивают как стабильно тяжелое.

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