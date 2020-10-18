В Улан-Удэ задержан особо опасный убийца

Он убил троих человек и поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления

15 октября вечером произошло возгорание квартиры одного из домов по улице Денисова города Улан-Удэ. В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС внутри жилого помещения обнаружены тела двух мужчин, 35 лет, и 54-летней женщины с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями. По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).Для оказания практической помощи в расследовании данного преступления незамедлительно из Москвы в Улан-Удэ направлен следователь-криминалист Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета, который совместно с сотрудниками отдела криминалистки регионального следственного управления организовал работу следственно-оперативной группы. По всем выдвинутым версиям следователями совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции велась круглосуточная кропотливая работа, по результатам которой по подозрению в совершении убийства задержан 36-летний мужчина. В ходе проведенного допроса он дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. С использованием криминалистической техники на окраине города в поле обнаружен выкинутый им нож. На основании собранных доказательств мужчине уже предъявлено обвинение.По данным следствия, 15 октября в вечернее время после употребления спиртных напитков обвиняемый с родственниками и знакомыми начал искать сестру, недовольный тем, что она позвонила пьяной. Они приехали на улицу Денисова и ворвались в квартиру местного жителя. Застав там сестру в компании собутыльников, обвиняемый стал избивать ее, а затем схватил на кухне со стола нож и нанес им удары хозяину квартиры, его матери и их знакомому. От полученных повреждений трое потерпевших скончались на месте происшествия. Злоумышленник заставил сестру замыть следы преступления, после чего поджег мебель и скрылся. На окраине Улан-Удэ он выкинул нож, после чего в доме у знакомой в печи сжег свою окровавленную одежду, а также одежду людей из своей компании, на которую в ходе учиненной им в квартире расправы также попала кровь."В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия и сбор доказательственной базы", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Бурятии.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Бурятии, "Номер один"