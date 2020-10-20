В Бурятии сгорели столярная мастерская и грузовик

Причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки





18 октября в селе Шабур Заиграевского района произошёл крупный пожар. На него привлекались добровольная пожарная команда сельского поселения и огнеборцы из 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ.

На момент прибытия подразделения пожарных горела столярная мастерская. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание.





«В результате пожара полностью уничтожена столярная мастерская, также сгорели надворные постройки и автомобиль ГАЗ-52. Причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки», сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС