В Бурятии грабители-неудачники отправились в колонию

Парни украли сейф с тремя миллионами, но не смогли его открыть





В Бурятии суд вынес приговор в отношении троих жителей Закаменска, обвиняемых в грабеже.

Преступление произошло в октябре прошлого года. Четверо жителей Закаменска в возрасте от 20 до 24 лет ночью вошли на территорию предприятия «Литейщик», связали охранника и проникли в кабинет финансового директора. При помощи молотка, кувалды и углошлифовальной машины злоумышленники извлекли из крепления сейф, в котором находились 2,7 миллиона рублей и документы, и похитили его.Полицейские по горячим следам установили и задержали организатора грабежа – 24-летнего молодого человека, который ранее работал на этом предприятии в службе безопасности, и его подельника – 20-летнего ранее не судимого местного жителя. Спустя несколько дней оперативники задержали третьего фигуранта – ранее судимого, не работающего 23-летнего местного жителя. В марте прошлого года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу. Четвертому подозреваемому удалось скрыться, он до сих пор находится в розыске.Украденные деньги вернули предприятию. Как выяснилось, злоумышленники не смогли вскрыть сейф и спрятали его в поле.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, суд признал всех троих обвиняемых виновными и приговорил к наказанию в виде реального лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: МВД Бурятии