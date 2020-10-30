Житель Улан-Удэ зарезал возлюбленную

Поводом для расправы стал упрек в пьянстве





23 октября около 18 часов в скорую помощь поступил звонок от жителей СНТ «Строитель» в Улан-Удэ. По приезде бригада медиков обнаружила в одном из домов товарищества 30-летнюю девушку с ножевым ранением в живот. К сожалению, спасти раненую не представилось возможным, врачи лишь констатировали ее смерть.

Вскоре на место прибыл наряд полиции. В доме находились мать и 30-летний сожитель погибшей. Молодой человек признался, что это он ударил возлюбленную один раз ножом. При этом мужчина уверял, что убивать ее не хочет, дескать, все получилось случайно.Молодые люди и мать девушки жили вместе. Сожители нигде не работали, детей у них не было. Накануне трагедии между молодыми произошла ссора, девушка начала упрекать мужчину в том, что он пьет. В ответ получила удар ножом.Со слов матери, когда молодой человек понял, что совершил, он попытался оказать ей первую помощь – делал искусственное дыхание и массаж сердца. Но это, конечно, не помогло.- Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство». Свою вину он признает частично, раскаивается в содеянном. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила следователь СО по Октябрьскому району СУ СКР по Бурятии Арюна Шилкина.Известно, что мужчина ранее уже был судим.Фото: pixabay.com