В Бурятии пропал сельчанин, уехавший работать на ферму

Мужчина с конца июня не выходит на связь с родственниками





В Бурятии полицейские разыскивают 60-летнего жителя местности Жаргаланта Окинского района Валерия Санжиева, который с конца июня не выходит на связь с родственниками. Мужчина работал и жил на скотоводческой ферме и еще в конце августа планировал приехать к родственникам.

Приметы: на вид 50-55 лет, азиатской внешности, среднего телосложения, рост 160-165 см, волосы черные, глаза карие.При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (30147) 41-5-32, 8-908-591-08-49 или 102 (112).