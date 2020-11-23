В Улан-Удэ горел торговый павильон

Происшествие случилось на проспекте Автомобилистов





Вечером 22 ноября в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании павильона на пр. Автомобилистов в Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения пожарных огнем была охвачена крыша павильона, шел густой черный дым.

«Почти 20 минут потребовалось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать пожар и не допустить распространения огня на соседние павильоны. В результате поврежден один из павильонов на общей площади 10 кв.м», сообщили в МЧС.Всего в ликвидации огня участвовали 22 пожарных и 7 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.Фото: МЧС Бурятии