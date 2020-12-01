В Бурятии зарезали 17-летнего подростка

Парень попал под горячую руку разбушевавшегося родственника





В Бурятии по подозрению в убийстве задержан ранее судимый 31-летний житель Бичурского района.

Как сообщили в Следственном комитете РБ, 28 ноября в одном из домов села Малый Куналей обвиняемый распивал спиртное в компании своего знакомого. Вечером пьяный мужчина решил пойти к родственникам и предъявить им претензии, что якобы они скрывают от него местонахождение его супруги. Зайдя в дом, мужчина стал оскорблять и унижать родственников жены.В это время между злоумышленником и подростком произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый, вооружившись кухонным ножом, нанес удар в грудь парню, после чего скрылся. Родители юноши вызвали полицию и скорую, однако спасти подростка не удалось – он скончался на месте происшествия.Вскоре полицейские задержали подозреваемого в доме его знакомого. В настоящее время решается вопрос о заключении мужчины под стражу.Фото: «Номер один»