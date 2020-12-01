Бурятию захлестнула волна кровавых убийств

Все преступления были совершены в пьяном угаре



В конце ноября Бурятию захлестнула волна убийств. О двух очередных тяжких преступлениях сообщил сегодня Следственный комитет Бурятии.

Так, 28 ноября в селе Сотниково 46-летний местный житель жестоко расправился со своим 36-летним знакомым, приехавшим к нему в гости. Ранее оба мужчины вместе отбывали наказание в колонии.



Встретившись, приятели стали распивать спиртное. Позже к ним присоединилась сожительница хозяина. Вечером, оставшись наедине с женщиной, гость начал приставать к ней и порвал одежду. Его застал вернувшийся со двора хозяин дома. После конфликта собутыльники помирились, вернулись за стол и продолжили употреблять спиртное. Однако около полуночи опьяневший хозяин дома, вспомнив обстоятельства ссоры, напал на собутыльника, повалил его на пол, схватил нож и стал наносить им удары по различным частям тела приятеля. От одного из ударов от рукояти отломился клинок. Тогда злоумышленник поочередно вооружился молотком и канцелярским ножом, при помощи которых продолжил расправу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.



30 ноября в квартире одного из домов в Закаменске 23-летний молодой человек расправился с 33-летней женщиной.



Как установили следователи, молодой человек распивал спиртное со знакомыми в квартире у местной жительницы. Ночью во время застолья его подруга, опьянев, стала вести себя неадекватно и громко кричать. Чтобы успокоить ее и привести в чувство, хозяйка квартиры начала бить женщину ладонями по щекам и брызгать на лицо водой. Увидев ее действия, молодой человек на фоне сильного алкогольного опьянения решил, что подругу обижают. Не разбираясь, он схватил на кухне нож, после чего приблизился к хозяйке квартиры и внезапно нанес ей несколько ударов в область груди. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.



Затем злоумышленник с ножом в руках стал приближаться к еще одной женщине, находившейся рядом. Она заскочила и закрылась в ванной комнате, откуда позвонила в полицию. Прибывшие правоохранители задержали молодого человека, который к этому времени успел покинуть квартиру, но оставался возле подъезда.



Как уже сообщал «Номер один», еще одно убийство произошло 28 ноября в одном из домов села Малый Куналей. Там 31-летний пьяный мужчина



Фото: Следственный комитет Бурятии Так, 28 ноября в селе Сотниково 46-летний местный житель жестоко расправился со своим 36-летним знакомым, приехавшим к нему в гости. Ранее оба мужчины вместе отбывали наказание в колонии.Встретившись, приятели стали распивать спиртное. Позже к ним присоединилась сожительница хозяина. Вечером, оставшись наедине с женщиной, гость начал приставать к ней и порвал одежду. Его застал вернувшийся со двора хозяин дома. После конфликта собутыльники помирились, вернулись за стол и продолжили употреблять спиртное. Однако около полуночи опьяневший хозяин дома, вспомнив обстоятельства ссоры, напал на собутыльника, повалил его на пол, схватил нож и стал наносить им удары по различным частям тела приятеля. От одного из ударов от рукояти отломился клинок. Тогда злоумышленник поочередно вооружился молотком и канцелярским ножом, при помощи которых продолжил расправу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.30 ноября в квартире одного из домов в Закаменске 23-летний молодой человек расправился с 33-летней женщиной.Как установили следователи, молодой человек распивал спиртное со знакомыми в квартире у местной жительницы. Ночью во время застолья его подруга, опьянев, стала вести себя неадекватно и громко кричать. Чтобы успокоить ее и привести в чувство, хозяйка квартиры начала бить женщину ладонями по щекам и брызгать на лицо водой. Увидев ее действия, молодой человек на фоне сильного алкогольного опьянения решил, что подругу обижают. Не разбираясь, он схватил на кухне нож, после чего приблизился к хозяйке квартиры и внезапно нанес ей несколько ударов в область груди. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.Затем злоумышленник с ножом в руках стал приближаться к еще одной женщине, находившейся рядом. Она заскочила и закрылась в ванной комнате, откуда позвонила в полицию. Прибывшие правоохранители задержали молодого человека, который к этому времени успел покинуть квартиру, но оставался возле подъезда.Как уже сообщал «Номер один», еще одно убийство произошло 28 ноября в одном из домов села Малый Куналей. Там 31-летний пьяный мужчина зарезал 17-летнего родственника своей жены.Фото: Следственный комитет Бурятии