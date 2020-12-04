Жительница Бурятии избавилась от мужа с помощью двух уголовников

Парни избили мужчину до смерти





В одном из домов поселка Усть-Урьма Селенгинского района в ночь с 9 на 10 ноября двое молодых улан-удэнцев избили местного жителя. Под утро мужчина скончался. Пока шло избиение, в машине рядом с домом находилась жена истязаемого.

По данным следствия, в частном доме проживала семья: женщина, ее супруг и малолетний ребенок. Женщина периодически выпивала, на этом фоне в семье часто случались ссоры. Во время одной из таких перепалок жена решила уехать на время в Улан-Удэ к маме. Сказано – сделано.В Улан-Удэ горе-мать познакомилась с двумя мужчинами, 27 и 29 лет, оба имеют криминальное прошлое, ранее судимы. Женщина начала жаловаться новым знакомым на жизнь, сказала, что муж пьет и избивает ее, также попросила отвезти ее в деревню, чтобы забрать ребенка у отца. Приятели любезно согласились ей помочь, нашли машину.- По дороге в Усть-Урьму молодые люди выпили пива, а женщина продолжала жаловаться на мужа-тирана. Добравшись до места назначения, они ворвались в дом, избили хозяина, забрали ребенка и уехали. На следующий день мужчина умер, - сообщил руководитель Следственного отдела по Селенгинскому району Роман Хандажапов.Смерть потерпевшего наступила от закрытой черепно-мозговой травмы. Тело хозяина дома обнаружил его знакомый, который пришел в гости. Мужчина сразу обратился в полицию. Подозреваемых вскоре задержали, сейчас они находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Фото: pixabay.com