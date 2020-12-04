В Улан-Удэ мошенница обманула девушку, представившись риэлтором

Из-за своей доверчивости горожанка лишилась более 10 тысяч рублей





В полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 21-летняя горожанка. Она рассказала, что 12 ноября в одном из мессенджеров нашла объявление о сдаче квартиры, в котором был указан номер телефона. Ответившая на звонок женщина представилась риэлтором и предложила ей несколько вариантов. Когда подходящий вариант был выбран, риэлтор попросила залог в сумме три тысячи рублей, якобы, для передачи хозяйке и снятия ею объявления о сдаче квартиры.

Девушка перевела запрашиваемую сумму. Вскоре ей пришло новое сообщение от риэлтора, что она связалась с хозяйкой. Но для того, чтобы девушка могла переехать и жить с комфортом, ей нужно перевести ещё 7,5 тысяч на ремонт сантехники – в счет оплаты за квартиру.Потерпевшая перевела необходимую сумму. Однако затем несколько дней звонила по указанным номерам, писала сообщения, но ей никто не отвечал. Поняв, что её обманули, девушка обратилась в полицию.Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали подозреваемую – 34-летнюю улан-удэнку. Женщина призналась, что обманула потерпевшую: на самом деле квартиру никто не сдавал. Злоумышленница ранее судима за кражу денег.В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас она проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, сообщили в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com