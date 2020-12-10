Жителей Улан-Удэ разбудило сильное землетрясение

Его магнитуда составила 7,6 баллов





Сегодня в 5:45 утра местного времени на территории Кабанского района произошло землетрясение магнитудой 7,6 баллов. Его эпицентр находился в дельте озера Байкал в 16 км северо-западнее от поселка Дубинино.

По сообщению Единой диспетчерской службы, толчки ощущались в 7 муниципальных образованиях: Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и в Улан-Удэ.«В настоящее время силами 75 групп производится обследование объектов жизнеобеспечения населения и энергетики. Информация уточняется», сообщили в МЧС Бурятии.В МЧС напомнили, что землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.В соцсетях жители Улан-Удэ уже делятся впечатлениями от пережитого:«12 этаж. Такого никогда не ощущала землетрясения». «Хорошо трясло!». «Было ощутимо», - пишут улан-удэнцы.Фото: «Номер один»