«Лицо было все разодрано»

Жительница Забайкальского рассказала подробности нападения собак на девушку





Жительница микрорайона Забайкальский в Улан-Удэ, где стая собак буквально растерзала 20-летнюю девушку, рассказала страшные подробности трагедии. Женщина стала не только свидетелем происшествия, но и помогла отогнать животных от искусанной девушки.