«Лицо было все разодрано»

Жительница Забайкальского рассказала подробности нападения собак на девушку
Жительница микрорайона Забайкальский в Улан-Удэ, где стая собак буквально растерзала 20-летнюю девушку, рассказала страшные подробности трагедии. Женщина стала не только свидетелем происшествия, но и помогла отогнать животных от искусанной девушки.
- Я услышала женские крики и лай собак. Оделась, выскочила на улицу, дошла до перекрестка и там увидела рюкзак. Глянула налево, а там свора собак терзала девушку. Она уже не кричала. Я взяла палку и давай стучать об забор и кричать. Собаки как будто немного отошли в сторону. Тут вышел молодой человек, ее брат, и мы вместе волоком затащили ее домой. Девушка уже ничего не говорила, была вся в крови, без одежды уже. У нее были такие глубокие укусы, что прямо сухожилия, кости было видно. А лицо - это вообще было страшно, конечно, все разодрано, - рассказала женщина.
Жительница микрорайона предполагает, что как минимум часть из нападавших животных имеет хозяев.
- Собаки все были крупные, упитанные, ошейники на них были. Не на всех, конечно, но были ошейники, - сообщила она.
По ее словам, в микрорайоне уже были случаи нападения собак на людей. Так, 9-летнего мальчика, которого сегодня покусала та же стая собак, уже кусали до этого. Было зафиксировано и еще одно нападение на мужчину.
Напомним, сегодня утром в ДНТ «Весна» в микрорайоне Забайкальский стая собак напала на 20-летнюю девушку, а также на 9-летнего мальчика. Пострадавших от укусов животных доставили в больницу.
Участковый, прибывший на вызов в поселок, во время осмотра улиц увидел окровавленную собаку, которая при встрече кинулась на него. Полицейскому пришлось применить табельное оружие и ранить пса. Животное увезли подоспевшие ветеринары, которые проведут необходимые исследования в отношении собаки.
По факту нападения собак проверку начал Следственный комитет Бурятии. В ее ходе будут проанализированы сведения об исполнении муниципальных контрактов в сфере регулирования численности бездомных животных и исполнение заявок по отлову бродячих собак в микрорайоне, где произошло нападение на. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.
Фото: КГХ Улан-Удэ
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