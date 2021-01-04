Бывший работник управления инкассации Бурятии подозревается в краже 10 млн рублей

По информации «Номер один», это может быть выручка «Почты России»



Напомним, кража в Бурятском республиканском управлении инкассации произошла в ночь на 2 января. Факт хищения подтвердили в республиканском МВД.



- Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по п. 4 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная в особо крупном размере), - сообщали в ведомстве.



Как стало известно «Номер один», подозреваемый – бывший работник управления инкассации. Он «путем свободного доступа» проник в одно из помещений управления и похитил деньги.



Сумма еще уточняется, но по предварительной информации она составляет в районе 10 млн рублей. Кроме того, украденные у инкассаторов деньги могут быть выручкой «Почты России».



Фото: «Номер один»

