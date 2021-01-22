В Бурятии за сутки сгорели два автомобиля

Причиной одного из пожаров стал поджог





Ранним утром 20 января в селе Посольское Кабанского района произошел пожар в частном жилом доме с пристроенным гаражом, внутри которого находился микроавтобус. Как сообщили в МЧС Бурятии, в результате пожара огнем уничтожены дом и гараж на общей площади 130 квадратных метра, сгорел автомобиль. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

Спустя два часа в селе Багдарин Баунтовского района произошло возгорание легкового автомобиля. На момент прибытия пожарных подразделений машина была полностью охвачена огнем. Предварительная причина пожара – поджог.





Вечером того же дня по улице Челябинской в Улан-Удэ произошел пожар в гаражных боксах. На момент прибытия огнеборцев горела кровля здания, существовала угроза распространения огня. Пожарные эвакуировали из гаражей 4 автомобиля. Очаг удалось ликвидировать за 23 минуты. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 36 квадратных метра. Предварительная причина возгорания - неисправность отопительных печей и дымоходов.Фото: МЧС Бурятии