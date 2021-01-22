В Улан-Удэ два ребенка стали жертвами нападения алабая

Один мальчик госпитализирован, его оперируют





Сегодня вечером в Улан-Удэ на ул. Пищевая к группе задержания Вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии обратился мальчик, который кричал, что на соседней улице на его одноклассника напала собака. Наряд сразу же поехал в указанном направлении, в сторону ул. Залесная. Там правоохранители увидели, что крупный пёс подмял под себя мальчика.

Быстро отогнав собаку, старший группы задержания перенес ребенка в служебный автомобиль. В это время к машине прибежал первый мальчик, который и позвал на помощь. Росгвардейцы вызвали скорую и передали врачам обоих детей.Как сообщили в Минздраве Бурятии, от укусов собаки пострадали дети 11-ти и 12-ти лет.«11-летний мальчик поступил с укушенными ранами предплечий, состояние удовлетворительное. Оказана необходимая медицинская помощь. Ребёнок отправлен домой. 12-летний мальчик поступил с укушенными ранами волосистой части головы, плеча, бедра и спины. Госпитализирован в ДРКБ. На сегодняшний момент оказывается необходимая медицинская помощь. Проводится операция. Состояние стабильное», - рассказали в Минздраве.Фото: КГХ Улан-Удэ