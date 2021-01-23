В Бурятии после тушения пожара обнаружено тело человека

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем
Вчера вечером в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии произошёл пожар в доме. На момент прибытия пожарных горели пристроенная веранда и крыша дома, пламя переходило на основные конструкции здания. В ликвидации пожара участвовали две пожарные части.
Огнём уничтожена веранда, повреждены стена и крыша дома. При разборе места пожара на веранде было обнаружено тело человека. Личность погибшего пока устанавливается.
Причиной пожара, предположительно, могло послужить неосторожное обращение с огнём, сообщают в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Фото: Pixabay.com
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