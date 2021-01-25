В Улан-Удэ полиция ищет женщину, злоупотребляющую спиртным

Горожанка со шрамами на запястьях пропала 2 января





Полиция Улан-Удэ разыскивает 32-летнюю горожанку Розу Перфильеву, которая днем 2 января ушла из дома на улице Борисова и пропала. Заявление о ее исчезновении поступило в полицию от супруга 20 января.

Приметы: азиатской внешности, на вид 32 года, худощавого телосложения, рост 160-165 см, волосы русые средней длины. Особые приметы: шрамы на запястьях.







Была одета: удлиненный пуховик темно-синего цвета с капюшоном, шапка вязаная темная, джинсы черного цвета, ботинки темные.Ранее уходила, злоупотребляет спиртным.При наличии какой-либо информации о данной гражданке или ее местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 (9025) 63-44-31, 8 (983) 533-62-05, 29-58-73 или 102 (112).