В Улан-Удэ игра в шахматы с боксером закончилась для пенсионера смертью

Между игроками вспыхнул спор, в ходе которого в дело пошли кулаки





Ночью 14 февраля в одном из домов в 117-м микрорайоне Улан-Удэ убили 60-летнего мужчину. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 53-летнего местного жителя, с которым потерпевший познакомился незадолго до происшествия и вместе употреблял спиртное. В ходе допроса мужчина сознался и рассказал об обстоятельствах расправы.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый проживал в 117-м микрорайоне. Вечером 13 февраля он направился в магазин за спиртным. На обратном пути мужчина познакомился со случайным прохожим и пригласил его в гости к своему приятелю, у которого в доме они втроем стали употреблять алкоголь.Вскоре хозяин уснул, а гости стали играть в шахматы. Однако во время игры между пьяными мужчинами вспыхнул спор, переросший в ссору и потасовку. Обвиняемый, ранее увлекавшийся боксом, напал на противника и стал с силой бить его кулаками по голове. Затем он переключился на хозяина дома, который проснулся от криков и попытался успокоить гостей. Но, получив несколько ударов от недавнего собутыльника по туловищу, больше не предпринимал попыток вмешаться.Завершив расправу, обвиняемый вышел на улицу и скрылся. Спустя некоторое время хозяин дома пришел в себя, обнаружил, что избитый мужчина скончался и позвонил в полицию.После задержания обвиняемый заявил, что нанес лишь два удара потерпевшему и настаивал, что не причастен к его смерти. Однако, по данным судебно-медицинского эксперта, потерпевшему в короткий промежуток нанесли не менее 15 ударов по голове.В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.Фото: pixabay.com