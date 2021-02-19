В Улан-Удэ офицер Росгвардии пытался накормить официантку деньгами

В интернет слили видео скандала, случившегося более года назад





Росгвардия Бурятии проводит проверку по факту инцидента в кафе «Золотая медаль» на улице Ключеской в Улан-Удэ, где произошел конфликт между персоналом и высокопоставленным сотрудником ведомства.

Отметим, по информации источников «Номер один», инцидент в кафе произошел еще более года назад, однако видео слили в интернет только вчера. Почему в Росгвардии не провели проверку сразу после конфликта, неизвестно.









- По данному факту проводится проверка. При установлении причастности должностных лиц будут приняты соответствующие меры, виновные будут привлечены к ответственности, - коротко сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.Днем ранее в соцсетях появилось видео инцидента, в котором, как утверждается, принял участие полковник Росгвардии Бурятии. Поводом для конфликта якобы стал контейнер для еды, который силовик не захотел оплатить. После словесной перепалки с персоналом он схватил одну из официанток и попытался насильно запихать деньги ей в рот.На видео видно, как мужчину и его товарищи оттесняют охранники, после чего на вызов приезжают сотрудники Росгвардии, которые задерживают дебошира.