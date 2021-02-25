В Бурятии по вине пьяного полицейского погибла девушка

Страж порядка не стравился с управлением и врезался в столб





Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, в ночь 24 февраля в селе Кижинга водитель автомобиля «Тойота Марк 2» врезался в электроопору. В результате ДТП погибла пассажирка иномарки - 21-летняя девушка, еще два пассажира: 22-летний молодой человек и 20–летняя девушка - получили травмы.

Оказалось, что за рулем автомобиля находился пьяный 27–летний следователь отдела полиции по Кижингинскому району МО МВД России «Хоринский». В ходе допроса он признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека,).Как добавили в Следственном комитете, после ДТП полицейский не стал скрываться и сам остановил случайно проезжающий мимо автомобиль скорой помощи.В МВД Бурятии сообщили, что по факту ДТП проводится служебная проверка.«По ее результатам сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», - отметили в пресс-службе МВД.В полиции также подчеркнули, что ДТП сотрудник совершил «на личном автомобиле в свободное от службы время».Фото: «Номер один»