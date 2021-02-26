В Улан-Удэ насмерть сбившего подростков водителя взяли под стражу

Мужчина проведет в СИЗО два месяца
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для водителя, насмерть сбившего 16-летних парня и девушку 23 февраля. Мужчина, обвиняемый в угоне и нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух лиц, проведет под стражей два месяца, до 23 апреля 2021 года, сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, вечером 23 февраля на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ автомобиль «Лексус RX 350» на огромной скорости без включенных фар и габаритных огней пронесся на запрещающий сигнал светофора, сбив переходивших дорогу 16-летних парня и девушку. Они погибли на месте. 37-летний водитель после ДТП продолжил движение, остановившись лишь на следующем перекрестке, после чего бросил поврежденный автомобиль и попытался скрыться. Однако вскоре его задержали полицейские.
Задержанным оказался 37-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся в уголовной ответственности, в том числе за убийство. Первоначально сообщалось, что заявление об угоне автомобиля поступило до ДТП, однако позже правоохранители заявили, что хозяин авто обратился в полицию уже после страшной трагедии.
Фото: «Номер один»
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