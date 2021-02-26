В Улан-Удэ насмерть сбившего подростков водителя взяли под стражу

Мужчина проведет в СИЗО два месяца





Железнодорожный районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для водителя, насмерть сбившего 16-летних парня и девушку 23 февраля. Мужчина, обвиняемый в угоне и нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух лиц, проведет под стражей два месяца, до 23 апреля 2021 года, сообщили в пресс-службе суда.