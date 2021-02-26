В Бурятии похититель сейфа с тремя миллионами не захотел сидеть в колонии

Мужчина просил заменить ему реальный срок заключения на условный





Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу одного из осужденных по делу о похищении сейфа в Закаменске. Мужчина и его адвокат просили Верховный суд изменить приговор и ограничиться условным сроком.

Напомним, Преступление произошло в октябре 2019 года. Четверо жителей Закаменска в возрасте от 20 до 24 лет ночью вошли на территорию предприятия «Литейщик», связали охранника и проникли в кабинет финансового директора. При помощи молотка, кувалды и углошлифовальной машины злоумышленники извлекли из крепления сейф, в котором находились 2,7 миллиона рублей, и похитили его.Полицейские по горячим следам установили и задержали организатора грабежа – 24-летнего молодого человека, который ранее работал на этом предприятии в службе безопасности, и его подельника – 20-летнего ранее не судимого местного жителя. Спустя несколько дней оперативники задержали третьего фигуранта – ранее судимого, не работающего 23-летнего местного жителя. В марте 2019 года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу. Четвертому подозреваемому удалось скрыться.Украденные деньги вернули предприятию. Как выяснилось, злоумышленники не смогли вскрыть сейф и спрятали его в поле.Ррайонный суд признал всех троих обвиняемых виновными в грабеже. Двух их них приговорили к 5 годам лишения свободы, третий получил 7,5 лет колонии.Один из парней, получивших 5 лет заключения, попытался обжаловать приговор и попросил Верховный суд назначить ему условное наказание. Также он выразил несогласие с приговором в части наличия в его действиях квалифицирующего признака «в особо крупном размере», поскольку ему не было заранее известно о сумме денег, находившихся в сейфе. Однако, попытка остаться на свободе провалилась.«Судебная коллегия, изучив уголовное дело, проверив законность, обоснованность и справедливость приговора по доводам апелляционных жалоб, оставила приговор суда без изменения, а доводы апелляционных жалоб – без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.Фото: МВД Бурятии