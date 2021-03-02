В Улан-Удэ покалечившему женщину приставу не удалось обжаловать приговор

Базыр Батуев три года проведет в колонии-поселении
Сегодня Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу бывшего высокопоставленного судебного пристава Базыра Батуева. В середине января он был осужден п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Железнодорожный районный суд Улан-Удэ приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.
Судебная коллегия отказала в удовлетворении жалобы осужденного и его адвоката, оставив приговор без изменения.
«Доводы апелляционной жалобы адвоката в интересах осужденного о смягчении назначенного наказания и снижении суммы взысканного морального вреда судом апелляционной инстанции расценены как необоснованные и оставлены без удовлетворения», - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Напомним, поздним вечером 8 февраля 2020 года руководитель одного из подразделений УФССП Бурятии Базыр Батуев на своем «Лексусе» во дворе дома по ул. Октябрьской сбил двух женщин. Одна из них пострадала особенно сильно: внедорожник буквально припечатал ее к бетонному блоку. В результате врачам пришлось ампутировать женщине ногу. Освидетельствование показало, что водитель был пьян.
Фото: соцсети
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