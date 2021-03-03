В Улан-Удэ пропавшую бабушку нашли в социальном учреждении

Туда ее отвела неравнодушная горожанка





Вчера в полицию Улан-Удэ обратилась женщина, которая сообщила, что видела в СМИ ориентировку о пропавшей 88-летней горожанке. Она рассказала правоохранителям, что вечером бабушка стояла на остановке общественного транспорта по ул. Ключевской. Женщина спросила, нужна ли ей помощь, и после полученного положительного ответа проводила пенсионерку в социальное учреждение. Полицейские обнаружили разыскиваемую по указанному адресу. С ней все в порядке.

Напомним, 88-летняя пенсионерка ушла из дома на улице Сахьяновой в Улан-Удэ в период с 7 по 28 февраля. Заявление о ее исчезновении поступило от родственницы 28 февраля.