В Бурятии на Гусиноозерской ГРЭС произошла авария

Из-за этого по всей республике точечно пропадает электричество



14 марта с самого утра к энергетикам обращаются жители республики с вопросами, когда в их домах появится свет и восстановится водоснабжение. Как сообщает пресс-служба филиала "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго", отключения света идут точечно по территории Бурятии, так как срабатывает противоаварийная автоматика в электросистеме. Это связано с аварией на Гусиноозерской ГРЭС.



Что именно произошло на ГРЭС, энергетики пока не уточняют. Однако, как сообщили в пресс-службе "Бурятэнерго", в течение 2-4 часов электричество появится у всех потребителе.



По информации ЕДДС г. Улан-Удэ, из-за технической неисправности на линии 110 кВ произошло аварийное отключение эл/энергии по южной половине Бурятии и г. Улан-Удэ.



Фото: "Номер один"

