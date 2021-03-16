Пьяный житель Бурятии расстрелял из ружья пожарный автомобиль

Разбушевавшийся хулиган устроил в селе настоящие беспорядки





Верховный суд Бурятии ужесточил наказание в отношении жителя Кяхтинского района, осужденного за хулиганство с применением оружия, сопряженное с сопротивлением представителю власти.

Как сообщили в пресс-службе суда, пьяный мужчина устроил скандал своей бывшей супруге, после чего поджог во дворе своего дома заброшенный свинарник и камнем разбил три окна в своём же доме. На этом разбушевавшийся сельчанин не успокоился - болгаркой он спилил замок на своём сейфе и достал из него гладкоствольное охотничье ружьё.К этому времени на место происшествия прибыли пожарные и полиция. Стражи порядка попробовали успокоить мужчину, но в ответ тот открыл огонь.«В ответ на законные требования прибывших на место происшествия сотрудников полиции прекратить свои действия, мужчина беспорядочно произвёл не менее 17 выстрелов в сторону автомобиля пожарной части и в забор соседей, а также произвёл один выстрел в свой же автомобиль», - сообщили в суде.Районный суд признал сельчанина виновным и приговорил к 2 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Однако Верховный суд Бурятии посчитал такой приговор слишком мягким. Так, он исключил из приговора признание смягчающим обстоятельством активное способствование мужчины в расследовании преступления, поскольку оснований для этого не имелось. Обстоятельства совершения преступления были установлены в ходе следствия из показаний множества свидетелей – полицейских, пожарных, соседей и других очевидцев.«Кроме того, суд первой инстанции пришёл к необоснованному выводу об отсутствии оснований для признания состояния опьянения мужчины в момент совершения преступления отягчающим обстоятельством. Именно состояние алкогольного опьянения способствовало совершению данного преступления», - сообщили в Верховном суде РБ.В итоге вышестоящая инстанция изменила приговор, увеличив наказание хулигану до 2 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.Фото: МЧС Бурятии