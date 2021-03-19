В Бурятии отец погибшей девушки подверг сомнению признания бизнесмена

На суде Пилосян вновь заявил, что это он сбил Галину Бурчевскую





На судебном процессе по делу о ДТП, в котором погибла 17-летняя Галя Бурчевская, бизнесмен Галуст Пилосян вновь заявил, что это он сидел за рулем «Тойоты Лэнд Крузер Прадо» и сбил девушку.

Однако затем у Пилосяна начались противоречия. Так он заявил, что ехал с разрешенной скоростью - не более 90 километров в час. Тогда как судебно-техническая экспертиза показала, что «Прадо» за несколько секунд до столкновения двигался со скоростью 104 километра в час.





Также бизнесмен пояснил, что впереди ехал «Фольксваген-Туарег» с Жамбаловыми, а он ехал за ним на «Прадо». В то же время некоторые другие свидетели отмечали, что в районе села Батурино, возле остановившегося рейсового автобуса, ехавший позади колонны рыбаков «Туарег» пошел на обгон «Прадо». Судя по всему, Галина Бурчевская, переходя в этот момент дорогу, в ходе неожиданного маневра «Туарега» ускорила движение и попала под колеса «Прадо», ехавшего по правой полосе.



Напомним, спустя несколько часов посла ДТП Галуст Пилосян явился в полицию и заявил, что это он совершил наезд. Однако Следственный комитет подверг сомнению слова предпринимателя и перевел его из статуса подозреваемого в свидетели. А обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия» и ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности» предъявил вице-спикеру Хурала Бурятии Баиру Жамбалову.На суде Пилосян тихо, неуверенно, в некоторых местах сбивчиво, но все же постарался снова повторить свои первоначальные показания. «Я сидел за рулем «Тойоты Ленд Краузер Прадо» и сбил человека», - заявил он.Бизнесмен пояснил суду, что 5 января 2020 года в обеденное время выехал на своем только что купленном «Фольксваген Туарег» на рыбалку на озеро Котокель в компании «с Сашей» (сын вице-спикера Александр Жамбалов, в то время оперуполномоченный УФСБ по РБ – прим. авт). Далее он рассказал, что на озере они вместе с друзьями рыбачили пару часов. На вопрос употребляли ли кто-то спиртное, свидетель отметил, что «не видел».Далее он рассказал, что поменялся машинами с Жамбаловым.- Я, Хунгеев и Цырендоржиев вместе поехали обратно, - сообщил он.- Уже темно было, но впереди меня машин не было, - начал описание ДТП Галуст Пилосян. - Тут резко удар, я даже не успел остановиться. Дальше я вышел из машины, стресс у меня был.Бизнесмен рассказал, что вышел из машины, а затем вернулся, чтобы позвонить Жамбалову. Потом, по его словам «растерялся, испугался и поехал». Спустя некоторое время он встретился с вице-спикером на дороге и рассказал, что сбил человека.Когда адвокат Андрей Налетов задал Пилосяну вопрос, один ли он вышел из машины после ДТП, бизнесмен резко свернул повествование.- Я все, больше не будут говорить, - заявил он, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. Которая, напомним, дает право не свидетельствовать против себя.Тем не менее, далее затем он продолжил давать показания и прокурору, и судье. Чувствовалось, что свидетель не может сосредоточиться и держать линию защиты. Периодически, по совету своего адвоката Алексея Живоденко, он снова напирал на 51-ю статью, отказываясь отвечать на самые «опасные» вопросы. Но позже снова возвращался к ответам, часто сбивчивым и неконкретным.У присутствовавшего на заседании отца погибшей девочки Максима Бурчевского показания Пилосяна вызывают серьезные сомнения.- То, что им нужно (стороне защиты Жамбалова – прим. авт.), то он, скорее всего, озвучил, а на остальные вопросы просто отказался отвечать, - сообщил «Номер один» Максим Бурчевский.Фото: «Номер один»