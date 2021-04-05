В Бурятии собаки заживо съели бабушку

Информацию местных жителей подтвердил Следственный комитет





История с обнаружением 4 апреля обглоданного собаками трупа 80-летней женщины в селе Шене-Буса Заиграевского района получила шокирующее продолжение. Как сообщил «Номер один» старший помощник руководителя СУ СКР по Бурятии Дмитрий Столяров, укусы пенсионерка получила еще при жизни.

- У женщины были прижизненные повреждения от укусов собак. Смерть наступила от шока, развившегося от этих укусов. Возбуждено дело по халатности в отношении должностных лиц органов местного самоуправления. Ведется расследование, - рассказал он.Напомним, после обнаружения тела женщины по селу поползли слухи о том, что стая собак набросилась и растерзала заживо бабушку. Однако в правоохранительных органах неофициально сообщали, что, якобы, животные обглодали тело несчастной уже после ее смерти.По официальной версии следствия, покойная женщина проживала в селе Шэнэ Буса одна. Рядом проживал один из ее сыновей, который каждый день навешал мать. Последний раз они виделись субботним вечером. Следующим утром сын вновь пришел в гости, но дом пустовал. В ходе поисков на задворках мужчина обнаружил останки матери со следами укусов животных. По его звонку к месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Когда один из полицейских обследовал прилегающую местность, на него из подворотни бросились четыре крупных пса без ошейников и чипов. Сотрудник открыл по ним огонь и ранил одну из собак, после чего свора скрылась в ближайшем лесу.Фото: pixabay.com