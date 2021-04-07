В Бурятии растерзавшие бабушку собаки могли участвовать в подпольных боях

Такая версия распространяется среди местных жителей





После череды многочисленных нападений собак на людей в Бурятии впервые произошла и самая страшная трагедия. Бродячие собаки не просто напали на человека, но и растерзали его заживо. Правоохранительные органы уже подтвердили, пожилая женщина, жительница села Шэнэ-Буса, погибла от ран, нанесенных напавшими на нее разъяренными псами.

Однако даже после такого вопиющего случая почти всех опасных собак-убийц, в конце концов, нашли и уничтожили сами местные жители, а не муниципальные службы отлова или ветеринары. Мужчины из окрестных сел, вооружившись охотничьими ружьями, вели поиски сутками, не прекращая их до поздней ночи. Итог: из пяти собак четыре найдены и застрелены. Последняя собака из стаи псов-убийц на момент выпуска номера газеты остается на свободе.







Покойная 80-летняя женщина проживала в селе Шэнэ-Буса одна. Один из ее сыновей жил по соседству, мужчина каждый день навещал мать. В последний раз они виделись субботним вечером. На следующее утро сын вновь пришел в гости, но дом пустовал. Мужчина начал искать мать на улице и на задворках дома нашел ее останки со следами укусов животных.Как выяснилось позднее, собаки поначалу и не думали покидать окрестности того места, где они оставили свою жертву. Когда на место происшествия приехали полицейские, то и они едва не стали жертвами нападения чересчур агрессивных псов.Когда один из полицейских обследовал прилегающую местность, на него из подворотни бросились четыре крупных пса без ошейников и чипов. Сотрудник открыл по ним огонь и ранил одну из собак, после чего свора скрылась в ближайшем лесу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РБ.Судебно-медицинская экспертиза показала, что раны на теле женщины нанесены ей прижизненно, они и стали причиной смерти. Иными словами, собаки насмерть растерзали свою жертву, напав на нее стаей, а пожилая женщина не смогла от них отбиться.В ходе судебно-медицинского исследования установлено, что данные повреждения на теле прижизненные, их причинение привело к наступлению травматического, геморрагического шока и смерти. Вблизи от тела потерпевшей местные жители видели свору собак без владельцев. Распространение бродячих собак в населенных пунктах и их нападение на людей говорит о ненадлежащей организации работы органов местного самоуправления в сфере обращения с бездомными животными. В связи с этим следственным отделом по Заиграевскому району СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека), заявили в бурятском Следкоме.По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия. Вокруг села организованы поиски и отлов бродячих собак.В селе спешно проведено совещание, после которого принято решение о заключении дополнительных муниципальных контрактов по отлову бродячих собак. Также в селах срочно усилили полицейские патрули, организовали подворный обход жителей села и контроль за детьми.Интересно, что стая из пяти собак-убийц в большинстве своем состоит из псов бойцовской породы. Мощные челюсти, развитые мышцы и отчаянная агрессия в адрес человека - такая подготовленная на уничтожение свора собак могла убить не только пожилую, слабую женщину, но и вполне себе взрослого и сильного мужчину. При этом бешенством (судя по лабораторным исследованиям трупов) собаки не страдали.Появилась новая версия о том, что эти собаки были явно натасканы кем-то для определенных целей, например, собачьих боев.«По тушам собак видно, что это помесь бойцовской породы питбуля. Также видны многочисленные шрамы на теле. Возможно, участвовали в подпольных собачьих боях. Свидетельства регистрации, жетоны или чипы отсутствуют», - сообщает Заиграево-инфо.По словам местных жителей, эти же собаки успели загрызть насмерть еще и соседскую собаку, а также не раз налетали на телят.Села Илька и Шэнэ-Буса небольшие, здесь все друг друга знают. Жители утверждают, что собаки явно не из близлежащих сел, они откуда-то пришли. Но если такие опасные «гости» в районе это редкость, то нападения собак на людей – давняя наболевшая проблема.- Распустились собаки, не боятся ничего. Эта проблема давно назрела. Вот буквально дня четыре назад тоже накинулись на женщину, ранили ее сильно. На отлов деньги выделяются, а толку нет. Мы сами себя защищаем. Вот сейчас наши мужчины сами отстреляли всех, но что будет дальше? До каких пор мы будем мучиться и своих близких подвергать опасности? Кто ответит, если, кроме этой бабушки, пострадают еще люди?- У нас часто на телят нападают собаки. Это было и до прихода именно этих собак. Палкой их гоняешь, а они палку из рук выхватывают и кидаются. На моих глазах собаки напали на девочку, катавшуюся на велосипеде. Животные стали вконец обнаглевшие. Это одичавшие псы, реально опасные для людей.- Я не знаю, что уже делать с этими собаками, сколько боимся, сколько говорим, и что толку? В пятницу моего ребенка тоже собака настигла, чуть куртку не разорвала. Ладно мы рядом живем, я услышала ее крики, выбежала и отбила ее у собак, - возмущаются жители Илькинского поселения (куда входят села Илька и Шэнэ-Буса).В Бурятии уже был вопиющий случай, когда собачьи укусы обнаружены на теле умершего человека. Но тогда речь шла об одинокой бабушке, умершей своей смертью. Собаки, оказавшись взаперти и без корма, оголодав, стали есть свою хозяйку. Но такое, чтобы человека загрызли заживо, в Бурятии произошло впервые.Итоги неутешительны. Количество вопиющих случаев нападения собак на людей в республике неуклонно растет, уже доходя до смертельных трагедий. Власти и правоохранительные органы при этом всячески рапортуют о бурной деятельности и потоке многочисленных возбуждаемых уголовных дел, однако ситуация не меняется. Ни в городе, ни в сельских районах говорить о безопасности не приходится. Разве что теперь жители, устав ждать помощи от властей, уже сами берутся за ружья.P. S. Отметим, действия местных жителей, стрелявших в собак, нельзя признать законными. Разобраться с собаками должны были специальные службы.Василиса Шишкина, «Номер один»Фото: «Заиграево Инфо»