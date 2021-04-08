В Улан-Удэ «Львенок» врезался в автомобиль «Почты России»

Из-за аварии движение трамваев было остановлено
Сегодня в Улан-Удэ вновь произошло ДТП с участием трамвая. Авария случилась на улице Ключевская рядом с Восточно-Сибирским государственным университетом. Водитель автомобиль «Лада Ларгус», принадлежащий «Почте России», начал поворот через трамвайные пути, не убедившись в безопасности маневра.
- Водитель автомобиля не увидел подъезжающий «Львенок», - сообщили на странице аварийных комиссаров «Кузов-салон».
К счастью, и трамвай, и автомобиль получили незначительные повреждения. Однако из-за происшествия движение трамваев было заблокировано в обе стороны.
Напомним, вчера в Улан-Удэ ДТП с участием трамвая тоже произошла авария. На улице Балтахинова водитель автомобиля «Ниссан Авенир» не заметил трамвай на повороте.
фото: скриншот из видео
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