В Улан-Удэ у устроившего ДТП 82-летнего водителя случился инсульт

Пострадавшего экстренно госпитализировали в БСМП





Как сообщили в ГИБДД Бурятии, у 82-летнего водителя «семерки», устроившего вчера ДТП в Улан-Удэ, случился инсульт.

Как сообщал «Номер один», на ул. Залесная пожилой водитель автомобиля «ВАЗ-21074» выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку «Фиат Дукато». В результате аварии пенсионер получил травмы. Прибывшие на место происшествия медики экстренно госпитализировали пострадавшего в БСМП.Водитель маршрутки в ДТП не пострадал, пассажиров в салоне в момент столкновения не было.Фото: ГИБДД Бурятии